أول طلب إحاطة لوزيرَي الإسكان وقطاع الأعمال بسبب التباطؤ في مشروعات الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّرت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من التباطؤ الشديد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمجلس قروي؛ خصوصًا قرية مناوهلة الباجور بمحافظة المنوفية، والتي تم البدء فيها منذ سنوات وحتى الآن، لم يتم الانتهاء من الأعمال واقتصار العمل في القرى التي يتم تمويلها من خلال مشروع حياة كريمة، وتجاهل تام من الشركة المنفذة للمشروعات الأخرى .

وأضافت مراد، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب خلال انعقاد المجلس في دور الانعقاد الخامس، ضد وزيرَي الإسكان وقطاع الأعمال ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي (الجهة المشرفة على التنفيذ) ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة المقاولات المصرية، مختار إبراهيم (الجهة المنفذة للمشروع)؛ بسبب إسناد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي العديد من مشروعات الصرف الصحي إليهم، على الرغم من تباطؤهم في تنفيذ المشروعات؛ خصوصًا أن هناك قرى تم العمل فيها منذ 6 سنوات، ولم تنتهِ منها حتى الآن.

وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ المشروعات بشكل نهائي؛ خصوصًا أن الدولة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشروعات، ولكن لم يتم الانتهاء منها حتى الآن؛ مما يضر بالصالح العام لأهالي هذه القرى، وأيضًا يضر بالصالح العام للدولة؛ لأن التباطؤ في التنفيذ حتمًا سيتسبب في زيادة التكاليف .

وأوضحت سلمى مراد أن ناقوس الخطر أصبح يهدد حياة المواطنين؛ نتيجة عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي وأعمال الحفر المتقطعة وعدم إعادة تمهيد الطرق بعد تكسيرها، وترك مطابق الصرف دون غطاء، وبعضها دون صب نهائيًّا؛ مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكن الوحدة المحلية من تمهيد الطرق؛ نظرًا لعدم إنهاء الأعمال بها من قِبل الشركة المنفذة، والتباطؤ في التنفيذ.

وطالبت عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع؛ والوقوف على ما تم إنهاؤه من المشروعات وتحديد موعد انتهاء تنفيذ ما تبقى من المشروع تحقيقًا للصالح العام.