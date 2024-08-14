إصابة 70 شخصا خلال الاحتفالات بيوم الاستقلال في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - باكستان - (أ ش أ)

أفادت مصادر باكستانية بأن نحو 70 شخصا أصيبوا إثر إطلاق نيران في الهواء خلال الاحتفالات بالذكرى ال77 للاستقلال في العديد من المناطق بمدينة "كراتشي".

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء عن هذه المصادر قولها إن الإصابات وقعت في مناطق مختلفة من بينها "كورانجي" و"لياري" و"نظيم أباد" و"شريف آباد" وغيرها. مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى خلال هذه الاحتفالات.

وكان شخصان اثنان قد لقيا مصرعهما فيما أصيب أكثر من 80 آخرين العام الماضي جراء إطلاق نيران في الهواء في مناطق مختلفة بمدينة "كراتشي" الباكستانية خلال احتفالات يوم الاستقلال.

يشار إلى أن باكستان أعلنت استقلالها عن بريطانيا في 14 أغسطس عام 1947، حيث أصبح محمد علي جناح، وهو مؤسس باكستان أول حاكم عام للبلاد.