مناورات مشتركة بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية والمناورة، بمشاركة كتيبة أمريكية تم نشرها من أجل تدريباتهما العسكرية الرئيسية الصيفية.

وقال الجيش - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " - إن التدريبات جرت من 9 إلى 14 أغسطس في بوتشيون، على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب الحدود بين الكوريتين، من قبل كتائب من اللواء المدرع الأول الكوري الجنوبي والفرقة المدرعة الأولى الأمريكية.

وتم حشد نحو 320 جنديا لتشكيل فريق قتالي مشترك للتدريبات التي تهدف إلى التحقق من قابلية التشغيل المتبادل لأصولهما العسكرية وقيادتهما لتعزيز القدرات على تنفيذ العمليات المشتركة للوحدات الصغيرة.

كما تم نشر مروحيات أباتشي من فرقة المشاة الثانية الأمريكية الفرقة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، للتدريبات.

وتم نشر قوات من الفرقة المدرعة الأولى المتمركزة في فورت بليس بولاية تكساس الأمريكية للتدريبات، وستشارك القوات في تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، المقرر أن تقام في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس.