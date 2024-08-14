توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.

كما وجهت الوزارة خلال الضوابط التي وضعتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بضرورة التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشجيع الطلاب على هذا، بالإضافة إلى التأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.

وطالبت بالالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الدينية، فضلا عن الالتزام أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

كما طالبت بضرورة التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأي موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بأنواعها حفاظا على المال العام.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت المديريات التعليمية في كافة المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2025.

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