برلماني لوزير الشباب: ما استراتيجية الوزارة لصناعة البطل الرياضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجهت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول استراتيجية وزارته لصناعة بطل رياضي ينافس في الأوليمبياد العالمية، يكون قادرًا على رفع اسم بلاده عاليًا في المحافل الدولية.

وقالت النائبة عايدة السواركة، في السؤال المُقدم منها، اليوم الأربعاء: تُقاس الدول في العصر الحديث بما حققته من إنجازات علمية وبطولات رياضية على المستويات القارية والعالمية والأوليمبية، فجزء من مكانة الدولة لدى الرأي العام العالمي يتشكل من تميزها في لعبة رياضية أو أكثر، واستحواذها على أكبر عدد من الألقاب والميداليات فيها، لا سيما على المستوى الدولي، مثلما البرازيل في كرة القدم، واليابان في الجودو، وكوبا في الملاكمة، والاتحاد السوفييتي السابق في رفع الأثقال، وبالقطع الولايات المتحدة في السباحة والعدو وكرة السلة.

وقالت السواركة: تلك المكانة لم تتحقق دون استراتيجية لصناعة الأبطال في وضع الاستراتيجية الرياضية هي تشكيل لجنة فنية لتحليل وتقويم نتائج اللاعبين والفرق في أوليمبياد طوكيو، واستخلاص الدروس للاهتداء بها في التخطيط للرياضة المصرية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمام بالألعاب التي تتميز فيها مصر تقليديًّا وتاريخيًّا.

وشددت النائبة على أن تحقق الطموحات في مجال الألعاب الأوليمبية تحديدًا، يتطلب وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالرياضة والرياضيين، ووضع خطط قريبة ومتوسطة المدى على مدار دورات: 2028، 2032 على الأقل.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بضرورة إحياء الرياضة بالمدارس وإعادة الاهتمام بملاعبها وغرف الرياضة لألعاب النزال وتنس الطاولة ورفع الأثقال، وإرجاع مادة التربية الرياضية ضمن المناهج الدراسية، وتشجيع الفرق الرياضية بالجامعات.

وطالبت السواركة باعتبار التفوق الرياضي والحصول على البطولات مؤهلًا للمنح المجانية للدراسة بالجامعات الأهلية، وذات المصروفات، مع فتح ملاعب المدارس والجامعات لممارسة الرياضة في فترة الإجازة الدراسية.

وأكدت النائبة ضرورة وضع خريطة جغرافية للأقاليم والمحافظات التي تتميز تاريخيًّا في تقديم الأبطال في لعبات بعينها، للاستفادة منها في صياغة خطط تأهيل الأبطال الواعدين وتقديم كل أوجه الدعم لها.