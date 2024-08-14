الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، لما لها من أثر إيجابي في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، مبينا الحرص على تطوير التعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الرئيس العراقي - خلال لقائه اليوم الأربعاء السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب، وفقا للوكالة الوطنية العراقية(نينا) - أن بلاده بعد دحر الإرهاب استعادت دورها في المحيطين العربي والإقليمي، وتسعى لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين"، كما استعرض آخر التطورات الأمنية في المنطقة ولبنان، وموقف حكومة بلده من الانتهاكات المستمرة للكيان الإسرائيلي واعتداءاته على أراضي وسيادة لبنان.

وأكد ثبات الموقف العراقي الدعم لسيادة لبنان على أراضيه، مُجدداً استنكاره همجية إسرائيل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وحقهما في العيش بأمان واستقرار، مؤكدا أهمية أن يكون للدول العربية موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية.

من جانبه، قدم السفير اللبناني شكر حكومته على اهتمام الرئيس العراقي بتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، منوها إلى حرص لبنان على تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.