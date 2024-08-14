وزير التعليم: التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

وبدأ قبل قلبل، مؤتمر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان هيكلة الثانوية العامة بنظامها الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويعلن وزير التربية والتعليم عن عددا من الحلول لمواجهة تحديات التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، فضلا عن طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

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