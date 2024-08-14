وزير التعليم: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.

وبدأ قبل قلبل، مؤتمر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان هيكلة الثانوية العامة بنظامها الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويعلن وزير التربية والتعليم عن عددا من الحلول لمواجهة تحديات التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، فضلا عن طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

ومن المقرر أن يوافق المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية.

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