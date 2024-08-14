بالصور- محافظ أسوان يعلن تخفيض 20% فى أسعار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم التواصل مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم الاتفاق على تخفيض أسعار السلع الأساسية والغذائية بالمجمعات الاستهلاكية وهايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بنسبة 20%.

ومن أجل الاطمئنان على تنفيذ ذلك على أرض الواقع، تفقد المحافظ هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو، حيث اطمأن على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة.

وأكد كمال أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع ضبط الأسعار، وسيتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، ولن يسمح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطن الأسواني من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية وفقاً للمواصفات المطلوبة.