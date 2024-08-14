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مدبولي عن تطوير الثانوية العامة: لا نضع استراتيجية جديدة.. فقط خطة تنفيذية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تصور جديد للثانوية العامة ووضع خطة تنفيذية لمعالجة المشكلات.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، "إننا لا نضع استراتيجية جديدة للتعليم، الناس تقول هوّ كل وزير هيضع استراتيجية؟ لأ، السيد الوزير وضع خطة تنفيذية لمعالجة المشكلات اللي الكل يتكلم عنها..".

وأضاف رئيس الوزراء أنه هذه المشكلات مثل "كثافة الفصول، وغياب الطلاب" منوهًا بأن وزير التربية والتعليم "عرض خطة أمام مجلس الوزراء، وأيضًا تصوراً جديدًا للثانوية العامة، على أساس كيف نتواكب مع النظم الحديثة، التي يأخذها البعض في المدارس الخاصة والدولية؟".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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