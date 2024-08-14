رفضت علاقة محرمة فذبحها.. إعدام تاجر مواشي متهم بقتل زوجة عمه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط،اليوم الأربعاء، تاجر مواشي بالإعدام شنقا لقيامه بذبح زوجة عمه بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان المحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة وحضور معتز جمال و عمرو أبوسديرة وكيلا النائب العام وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .

تعود وقائع القضية 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بحادث قتل بقرية النخيلة، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل "صفاء. م. خ" 37 عاما، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "خ. ع. ع" 20 عاما، تاجر مواشي.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة عم المتهم والذي تسلل إلى غرفة نومها بعد خروج زوجها للعمل وحاول إقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها وبسبب رفضها تعدى عليها بالضرب وأقدم على ذبـح مما أودى بحياتها.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة معتز جمال و عمرو أبوسديرة وكيلا النائب العام كما استمعت إلى مرافعة محام أسرة المجني عليها ودفاع المتهم .

وكان المستشار خالد عبدالشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم "خليفة. ع. ع" تاجر مواشي إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة إلى أنه في يوم 8 يناير 2023 بدائرة مركز أبوتيج قتل المجني عليها "صفاء. م. خ" عمدا مع سبق الإصرار بدافع انتقام تشبعت به نفسه حقدا وغلا بعد رفضها إقامة علاقة غير مشروعة معه فبيت النية وتفكر بروية ولم يجد لغايته إلا القتل سبيلا فأعد لذلك مخططا إجراميا احكم دقائقه درسا واستهله بتجهيز سلاح أبيض "سكين" ثم كمن أمام مسكنها متحينا خروج زوجها وتسلل خلسة إلى غرفتها وما أن ظفر بها نائمة في فراشها حتى باغتها بطعنات عديدة إصابات أماكن متفرقة بجسدها وأجهز عليها بنحر عنقها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.