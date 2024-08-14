خفض الحصص وزيادة أسابيع الدراسة.. قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نهدف لتقديم نموذج تعليمي يضاهي النماذج التعليمية.

وأضاف "عبداللطيف"، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تحتاج 250 ألف فصل.

وأوضح وزير التعليم، أنه خلال جولته بـ10 محافظات التقي 200 مدير إدارة تعليمية، ووجد تحديات أساسية تتمثل في عجز المعلمين، ووصول الكثافات لـ200 طالب بالفصل، وغياب الطلاب خاصة المرحلة الثانوية العامة، وتطوير المناهج، واستكمال مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا.

وأشار إلى أنه تقرر زيادة العام الدراسي 8 أسابيع، ليصبح العام الدراسي 31 أسبوع، وخفض عدد الحصص من 12 لـ8، وزيادة مدة الحصة 5 دقائق.