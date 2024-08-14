مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ الأحد استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)



أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بدء قبول طلبات الترشح في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، يوم الأحد القادم.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي؛ فقد دعت المفوضية الناخبين الذين أدرجوا أسماءهم وبياناتهم في سجل الناخبين النهائي إلى التوجه لمراكز الانتخاب مصحوبين بمستند إثبات الهوية، لتسلُّم بطاقاتهم الانتخابية.

يأتي ذلك بعدما انتهت المفوضية من مرحلتي تسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون القضائية، وفق ما ذكرته القناة.

وأكدت أنها ستتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ببعض المستندات المطلوبة للتأكد من صحة ما ورد بها من معلومات، ولن تتردد في استبعاد أي طلب لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها وفق المواد الواردة بالفصل الخامس من اللائحة التنفيذية.

تأتي هذه الانتخابات بعد توقف دام سنوات بسبب عدم الاستقرار السياسي والعسكري في البلاد.