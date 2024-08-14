خامنئي: العدو يسعى لخلق حالة من الخوف ودفعنا للوراء عبر الحرب النفسية

أكّد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أنّ "العدو يسعى لخلق حالة من الخوف ودفعنا للوراء عبر الحرب النفسية خاصة في المجالات العسكرية".
ولفت، خلال لقاء مع أعضاء "المؤتمر الوطني لشهداء محافظة كهكيلويه وبوير أحمد"، إلى أنّ "الحرب النفسية ضد إيران مبنية على أساس المبالغة بشأن قدرات الأعداء"، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء.
وأوضح خامنئي أنّ "الشعور بالسلبية والانبهار بثقافة العدو واحتقار المرء لثقافته نتيجة لتضخيم العدو في مجال الثقافة"، وقال: "نتيجة هذه السلبية هي قبول أسلوب حياة الجانب الآخر وحتى استخدام الكلمات والتعابير الأجنبية".
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