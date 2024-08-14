الدفاع الروسية أعلنت صدّ هجمات أوكرانية في كورسك وزيلينسكي كشف عن أسر 100 عسكري روسي

أكّد وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدّت هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى الدخول أعمق في منطقة كورسك، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته تواصل تقدّمها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

من جانبه، ذكر زيلينسكي أنّ "في منطقة كورسك نحقق مزيدا من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة.. هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".