أكسيوس: بيرنز يُشارك غدًا في اجتماع بالدوحة بشأن غزة وحماس ستلتقي الوسطاء بعد الحصول على تحديث

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية (CIA) ويليام بيرنز يشارك غدًا في اجتماع بالدوحة مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمان ورئيسي الموساد ديفيد برنياع والمخابرات المصرية عباس كامل".

ذكرت مصادر الموقع أنّ "حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا بمحادثات الخميس وسيلتقون الوسطاء بعد الحصول على تحديث"، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وسبق وأعلنت حركة "حماس" موقفها من محادثات الخميس، حيث أكّدت أنها تطالب "الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2/7/2024، استنادًا لرؤية (الرئيس الأميركي جو بايدن) بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".