أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مفرق بلدة العباسية قضاء صور، موضحًا أن "عدد الجرحى بلغ سبعة عشر شخصا من بينهم اربع حالات حرجة، وقد تم توزيع الجرحى على مستشفيي جبل عامل وحيرام وفق التالي:
- مستشفى جبل عامل استقبل إحدى عشرة إصابة (10 لبنانيين - سوري) من بينهم 3حالات حرجة (من بين الحالات فتى يبلغ من العمر 17 سنة يتم نقله حاليا الى مستشفى الرسول الاعظم)، إضافة إلى 7 حالات طوارىء (بينهم طفل ١٦ سنة وطفلة ٨ سنوات) وحالة دخول عادي مستقرة.
- مستشفى حيرام استقبل 6 اصابات (2 لبناني - 3 سوري - 1 فلسطيني) ومن بين الاصابات امرأة لبنانية حالتها حرجة والخمسة الآخرون تم علاجهم في الطوارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: عدد الجرحى في الغارة الإسرائيلية على مفرق العباسية بلغ 17 شخصًا بينهم 4 حالات حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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