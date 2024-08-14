طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 14 إلى 18 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".
وفي ما يلي الرحلات التي تم تعديلها:
- الاربعاء 14 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
صباح 15 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 15 آب 05:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
14:25 12:45 بيروت دبي ME427
13:45 11:15 بيروت دوسلدورف ME248
صباح 15 آب 09:10 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 15 آب 02:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 15 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الاربعاء 14 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
09:10 07:30 دبي بيروت ME426
09:30 07:00 دوسلدورف بيروت ME247
18:20 17:35 الدمام بيروت ME442
صباح 15 آب 01:05 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 15 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:45 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
13:55 12:45 بيروت دبي ME427
صباح 16 آب 09:10 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 16 آب05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 16 آب 02:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 16 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 15 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
08:40 07:30 دبي بيروت ME426
18:20 17:35 الدمام بيروت ME442
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 16آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:45 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 2:50 بيروت الدوحة ME435
12:35 11:20 بيروت إسطنبول ME266
صباح 17 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
(تقديم موعد الاقلاع)08:00 09:00 بيروت لارنكا ME1272
صباح 17 آب 05:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
07:10 صباح 17 آب 20:00 بيروت عمان ME313
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 16 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
09:40 08:25 إسطنبول بيروت ME265
01:05 صباح 17 آب 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 17 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:45 02:15 بيروت دبي ME431
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
05:40 صباح 18 آب 20:55 بيروت الدمام ME443
05:50 صباح 18 آب 21:15 بيروت جدة ME369
05:55 صباح 18 آب 21:15 بيروت الكويت ME403
06:15 صباح 18 آب 22:00 بيروت لندن ME204
13:55 12:45 بيروت دبي ME427
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 17 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
18:20 17:35 الدمام بيروت ME442
08:40 07:30 دبي بيروت ME426
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الآحد 18 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:45 02:15 بيروت دبي ME431
14:05 12:45 بيروت دبي ME427
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الآحد 18 آب 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
08:40 07:30 دبي بيروت ME426
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 14 إلى 18 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.