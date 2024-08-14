طيران الشرق الأوسط: الرحلات من 14 إلى 18 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

وفي ما يلي الرحلات التي تم تعديلها:

- الاربعاء 14 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباح 15 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 15 آب 05:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

14:25 12:45 بيروت دبي ME427

13:45 11:15 بيروت دوسلدورف ME248

صباح 15 آب 09:10 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 15 آب 02:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 15 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الاربعاء 14 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

09:10 07:30 دبي بيروت ME426

09:30 07:00 دوسلدورف بيروت ME247

18:20 17:35 الدمام بيروت ME442

صباح 15 آب 01:05 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الخميس 15 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:45 02:15 بيروت دبي ME431

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

13:55 12:45 بيروت دبي ME427

صباح 16 آب 09:10 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 16 آب05:40 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 16 آب 02:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 16 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الخميس 15 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

08:40 07:30 دبي بيروت ME426

18:20 17:35 الدمام بيروت ME442

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الجمعة 16آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:45 02:15 بيروت دبي ME431

05:05 2:50 بيروت الدوحة ME435

12:35 11:20 بيروت إسطنبول ME266

صباح 17 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369

(تقديم موعد الاقلاع)08:00 09:00 بيروت لارنكا ME1272

صباح 17 آب 05:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

07:10 صباح 17 آب 20:00 بيروت عمان ME313

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الجمعة 16 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

09:40 08:25 إسطنبول بيروت ME265

01:05 صباح 17 آب 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- السبت 17 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:45 02:15 بيروت دبي ME431

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

05:40 صباح 18 آب 20:55 بيروت الدمام ME443

05:50 صباح 18 آب 21:15 بيروت جدة ME369

05:55 صباح 18 آب 21:15 بيروت الكويت ME403

06:15 صباح 18 آب 22:00 بيروت لندن ME204

13:55 12:45 بيروت دبي ME427

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- السبت 17 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

18:20 17:35 الدمام بيروت ME442

08:40 07:30 دبي بيروت ME426

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الآحد 18 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:45 02:15 بيروت دبي ME431

14:05 12:45 بيروت دبي ME427

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- الآحد 18 آب 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

08:40 07:30 دبي بيروت ME426

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".