الرامي: اهدن البلدة السياحية الوحيدة التي شهدت نموا ايجابياً هذا الصيف

أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في بيان، أنه "تبيّن أن إهدن هي المنطقة السياحية الوحيدة في لبنان التي شهدت نمواً إيجابياً بحدود 3 بالمئة من خلال المقارنة المنصفة بين شهر تموز 2023 وتموز 2024"، موضحا ان " الفضل يعود للأمن والأمان والخطة السياحية والمهرجانات الصيفية التي وضعت من قبل المعنيين والغيورين على إهدن لتبقى عروس المصايف وقبلة السياح الوافدين إلى لبنان".

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