الأشقر أصدر مذكرات ادارية بشأن الدورة الاستثنائية للإمتحانات الرسمية للعام 2024

أصدر المدير العام لوزارة التربية بالإنابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر مذكرات ادارية بشأن الدورة الاستثنائية للإمتحانات الرسمية للعام 2024.

وجاء في نص المذكرة الإداريّة:

مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

الدورة الاستثنائية للعـــام 2024

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 14/08/2024، بخصوص تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024،

أولاً : تقبل طلبات الترشيح للدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024، التي يقدمها:

أ‌- المرشحون كافة لدورة العام 2024 العادية الذين تغيبوا عنها أياً كان سبب تغيب كل منهم، والذين رسبوا فيها أياً كان معدل علامات كل منهم.

ب‌_ المرشحون الناجحون في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في الدورة العادية للعام الحالي أو في أي من دورات هذه الامتحانات التي أجريت منذ العام 2021 ولم يكن المعدل العام لعلاماتهم مساويا للاثني عشر من عشرين (12/20) على الأقل، ويكون لهم ان يترشحوا للفرع ذاته الذي سبق وأن نالوا شهادتهم فيه، أو في أي فرع آخر مع احتفاظهم بنجاحهم وبالمعدل الأعلى لعلاماتهم.

ت‌- كل من الذين كانوا من ذوي الحق للترشح لامتحانات الدورة العادية للعام 2024، وفي عدادهم تلامذة السنة الأخيرة من سنوات دراسة أي من المناهج التعليمية الأجنبية ما قبل الجامعية المرخص تدريسها في لبنان، المبررو التسجيل في الصفوف التي نسبوا اليها في العام الدراسي 2023- 2024، ولم يتم ترشيحهم للاشتراك في هذه الامتحانات.

ثانياً: تقبل طلبات مرشحي الثانويات الرسمية والخاصة والطلبات الحرة لامتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية للعام 2024 الدورة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة من 16 آب ولغاية 21 آب ضمناً في المراكز التالية:

- محافظة بيروت: المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية)

- محافظة جبل لبنان: المنطقة التربوية في جبل لبنان - بعبدا

- محافظة الشّمال: المنطقة التربوية في الشمال - طرابلس

- محافظة البقاع: المنطقة التربوية في البقاع - زحلة.

- محافظة بعلبك والهرمل: المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل - بعلبك

- محافظة الجنوب: المنطقة التربوية في الجنوب - صيدا

- محافظة النّبطية: المنطقة التربوية في النبطية - النبطية

ثالثاً:

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب - الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعاً: لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.

ملاحظة: لا يحق لمن لم يتقدم بطلب الترشيح لهذه الدورة في المنطقة التربوية المعنية المشاركة في هذه الامتحانات".

-مذكرة إداريّة

شروط قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية

الدورة الاستثنائية للعـــام 2024 لمن لم يترشح لامتحانات الدورة العادية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 14/08/2024، بخصوص تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024،

تقبل طلبات الترشيح في المناطق التربوية للدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024، للمرشحين الناجحين في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في أي من دورات هذه الامتحانات التي أجريت منذ العام 2021 ولم يكن المعدل العام لعلاماتهم مساويا للاثني عشر من عشرين (12/20) على الأقل، ويكون لهم ان يترشحوا للفرع ذاته الذي سبق وأن نالوا شهادتهم فيه، أو في أي فرع آخر مع احتفاظهم بنجاحهم وبالمعدل الأعلى لعلاماتهم. وكل من الذين كانوا من ذوي الحق للترشح لامتحانات الدورة العادية للعام 2024، وفي عدادهم تلامذة السنة الأخيرة من سنوات دراسة أي من المناهج التعليمية الأجنبية ما قبل الجامعية المرخص تدريسها في لبنان، المبررو التسجيل في الصفوف التي نسبوا اليها في العام الدراسي 2023- 2024، ولم يتم ترشيحهم للاشتراك في هذه الامتحانات.

على أن يرفق بالطلب المستندات المثبتة لحق صاحب العلاقة بالترشح لهذه الامتحانات وفق ما ورد أعلاه، بالإضافة إلى الآتي:

أولاً: إثبات قيد فردي.

1- المرشَّح اللّبناني:

أ - بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.

وفي حال تعذر إحضار بيان القيد الإفرادي وفق الوارد أعلاه، يتم وبصورة مؤقتة قبول أحدث نسخة متوفرة عنه لدى المرشح، على أن تتم مصادقة هذا البيان من دائرة النفوس المعنية أو مختار المحلة في حال تعذر الحصول على مصادقة الدائرة المذكورة.

ب - إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).

2- المرشَّح غير اللّبناني:

أ‌- إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015، وهي على الشكل التالي:

" جواز إقامة سنوية (مجاملة - دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.

" جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).

" بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين دون أوراق ثبوتية.

" جواز إقامة فئة قيد الدرس.

" جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).

" أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.

" أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.

" أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.

ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، أو الإفادة الصَّادرة عن إدارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها مع إثبات القيد العائلي.

ب‌- بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).

ت‌- المستند القانوني للإقامة في لبنان الصادر عن الأمن العام اللبناني للمرشَّحين من الجنسية السوريّة مع صورة عنها .

ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.

وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم إرفاق إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح.

ملاحظة: - لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.

- يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد قي البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.

وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم إرفاق إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح

-مـذكـرة إدارية:

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 14/08/2024، بخصوص تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024، تُجرى الإمتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2024 الاستثنائية، وفقاً للترتيب الآتي: