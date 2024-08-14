مسيرات راجلة وصلوات من اهدن الى زغرتا لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

نظمت مسيرات راجلة فرادة وجماعات من اهدن الى زغرتا، وصولا الى كنيسة سيدة زغرتا، لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، سيرا مسافة 26 كلم، وهو تقليد يلتزم به من يستطيع من اهالي اهدن ويقدمونه اما نذرا أو إيفاء لنذر وتكون مرفقة بالصلوات والتراتيل.

وتقام القداديس في الكنائس والأديار والقرى في منطقة زغرتا الزاوية.

ويواكب هذا التقليد حواجز و ولوحات لتنبيه سائقي المركبات الى وجود مشاة على طول الطريق من اهدن الى زغرتا مع وضع "قناني" مياه شرب لدعم المشاة في الجو الحار.

وككل عام للهريسة حصة في باحة كنيسة سيدة زغرتا الأكبر وشراب ال"يا أسما" المحبب لدى الكثيرين والمرتبط مباشرة بتقاليد عيد السيدة.

ويسبق ذلك قيام المؤمنين بغسل أرض الكنيسة، كما درجت العادة، والنوم فيها طوال الليلة التي تسبق العيد ويزين أبناء الحي الكنيسة بأجمل الزهور.