ذكر النائب السابق إدي معلوف، في تصريح، أنّ "بعد توقف الأعمال بشبكة الصرف الصحي في بلدات حوض محطة ⁧‫الخنشارة‬⁩ (⁧‫بسكنتا‬⁩، ⁧‫عين القبو‬⁩، ⁧‫كفرعقاب‬⁩، ⁧‫المشرع‬⁩، ⁧‫بتغرين‬⁩، ⁧‫مرجبا‬⁩) لأكثر من 5 سنوات بسبب انهيار سعر صرف الليرة، وبعد متابعتنا الحثيثة للموضوع مع المعنيين في وزارة الطاقة، تمّ ارسال ملف استكمال الأعمال في الشبكة للتلزيم".

كانت هذه تفاصيل خبر إدي معلوف: استكمال شبكة الصرف في حوض محطة الخنشارة الى التلزيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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