قدم سفير الباراغوي الجديد لدى لبنان أوزفالدو أديب بيطار، نسخة من أوراق اعتماده، الى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الذي تمنى له النجاح في مهمته في لبنان، مبديًا "استعداد السلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز روابط التقارب والتعاون بين البلدين".
والتقى الوزير بو حبيب سفير النمسا لدى لبنان رينيه أمري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه. وتم في خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعرب الوزير عن أمله في "أن توظف النمسا علاقاتها مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وضع حد لعدوانها على لبنان وإنجاح المساعي القائمة حاليا للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب تسلم أوراق اعتماد سفير الباراغوي والتقى سفير النمسا: لممارسة الضغط على اسرائيل للحد من عدوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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