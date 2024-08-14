شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 إرهابيين خلال اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ستة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم، خلال اشتباكات وقعت مع الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان، فيما قُتل أربعة جنود من رجال الأمن.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة من قوات الأمن بعملية تمشيط ضد العناصر الإرهابية.وأكد البيان عزم القوات المسلحة على مواصلة حملات مكافحة الإرهاب، حتى تطهير المناطق الشمالية الغربية من البلاد من العناصر الإرهابية.