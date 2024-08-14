حزب الله: قصفنا بصواريخ الكاتيوشا مستعمرة كريات شمونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان له أنه قصف مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على استهداف المدنيين في بلدة العباسية جنوب لبنان. وأوضح البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين اللبنانيين.

وأشار حزب الله إلى أن استهداف المستعمرة يأتي كجزء من استراتيجية المقاومة للرد على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة ستواصل الدفاع عن السيادة اللبنانية وحماية المدنيين في وجه الهجمات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات وسترد بكل قوة على أي عدوان يستهدف الأراضي اللبنانية.

لجنة حماية الصحفيين تدين تشويه إسرائيل لسمعة الصحفيين الفلسطينيين القتلى وتطالب بتحقيقات دولية مستقلة

أدانت لجنة حماية الصحفيين بشدة محاولات إسرائيل تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا، وذلك من خلال وصفهم بالإرهابيين دون أي أساس. واعتبرت اللجنة أن هذه الحملات الإسرائيلية لا تستند إلى حقائق، وتُعرّض حياة الصحفيين للخطر وتؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء حملات التشهير التي تنتهجها إسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية. كما شددت اللجنة على ضرورة أن تضع إسرائيل حداً لهذه الحملات، وأن تلتزم بالقوانين الدولية التي تحمي حقوق الصحفيين.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين إسرائيل بالسماح بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في عمليات قتل الصحفيين الفلسطينيين، لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة. وأضافت اللجنة أن مثل هذه التحقيقات ضرورية لتعزيز الثقة في وسائل الإعلام وضمان حماية الصحفيين الذين يعملون في بيئات خطرة.

معاريف: قرار بإيفاد طاقم المفاوضات الإسرائيلي كاملاً إلى الدوحة غداً

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً بإيفاد طاقم المفاوضات كاملاً إلى العاصمة القطرية، الدوحة، يوم غد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالقة في الصراع الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمبادرات دولية تهدف إلى دفع الأطراف نحو التوصل إلى تفاهمات، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. ويُتوقع أن يناقش طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع نظرائهم في الدوحة عدة قضايا مهمة، بما في ذلك ترتيبات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.