شهيدا وعشرات المصابين إثر غارات إسرائيلية على منازل في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية بأن 13 شهيدًا على الأقل سقطوا وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت منازل في حي الشيخ ناصر ومنطقة معن بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل مدنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، بينهم نساء وأطفال. وتواصل فرق الدفاع المدني جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة عدد الضحايا في صفوف المدنيين.

بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين الإسرائيليين البقاء قرب الأماكن الآمنة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن بلدية كريات شمونة أصدرت تعليمات للمستوطنين الإسرائيليين بالبقاء بالقرب من الأماكن الآمنة والملاجئ، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية على الحدود الشمالية.

وأكدت البلدية في بيانها أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الوضع الأمني المتدهور، حيث تشهد المنطقة تبادلاً للقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. وشددت البلدية على ضرورة التزام المستوطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية وتوخي الحذر في تحركاتهم حتى إشعار آخر.

إصابات مباشرة وسط مدينة كريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع إصابات مباشرة وسط مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وذكرت القناة أن الصواريخ سقطت في مناطق سكنية بالمدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة. وأضافت أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى المكان لتقديم المساعدة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي في إطار تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف منذ عدة أيام، مما يزيد من حدة التوتر ويثير المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة.

الدفاع المدني: 8 شهداء وأكثر من 30 مصابا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في خان يونس

أعلن الدفاع المدني في غزة أن ثمانية شهداء وأكثر من 30 مصابًا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن القصف دمر عدة منازل فوق رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على انتشال المصابين والجثث من تحت الأنقاض في ظل استمرار الغارات.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا حادًا، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مختلف المناطق في القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.