خارجية بريطانيا: العمل لخفض التوتر ووقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في عقب لقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية العمل الجاد لخفض التوترات الحالية في قطاع غزة ، وقد تناول الاجتماع المشترك سبل التوصل إلى هدنة فعالة وإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

وأشار لامي إلى أن بريطانيا ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع، موضحًا أن تحقيق الاستقرار في غزة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك تعزيز التفاهم بين القوى الإقليمية. وأضاف أن "الإفراج عن المحتجزين هو جزء أساسي من الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم".

وفي السياق ذاته، شدد لامي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد العنف، مؤكدًا أن بريطانيا ستعمل جنبًا إلى جنب مع السعودية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط العالمية لإيجاد حلول فعالة للصراع في غزة، وسط تزايد القلق الدولي من تداعيات استمرار العنف على المدنيين في المنطقة.

الخارجية الفلسطينية: إعلان سموتريتش عن مستوطنة جديدة يندرج ضمن سياسة استعمارية توسعية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم. واعتبرت الوزارة هذا الإعلان جزءًا من سياسة استعمارية توسعية تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياساتها الاستيطانية التي تنتهك القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. وأشارت إلى أن الفشل الدولي في تطبيق القرارات الأممية بخصوص الاستيطان يعزز من موقف حكومة نتنياهو ويشجعها على التمادي في ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.

وأضافت الوزارة أن الاستمرار في بناء المستوطنات يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين ويعرقل جهود السلام ويسهم في تصعيد الوضع في المنطقة. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الاستعمارية وضمان تنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إلى إنهاء الاستيطان وعودة الحقوق للفلسطينيين