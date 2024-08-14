سموتريتش يعلن البدء في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي مدينة بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن بدء إقامة مستوطنة جديدة على أراضي مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. هذا الإعلان يأتي في وقت حساس، حيث يشهد الوضع في الأراضي الفلسطينية توترات متصاعدة.

سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، صرح بأن المستوطنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

القرار قوبل بانتقادات واسعة من قبل الجهات الفلسطينية، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الإعلان بمثابة خطوة إضافية نحو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس سياسة استعمارية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض وفرض الحقائق الجديدة التي تهدد فرص السلام.

من جانبها، حذرت منظمات حقوقية ودولية من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن بناء مستوطنات جديدة يعد انتهاكًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني.

كما دعت الجهات الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسة التي وصفوها بأنها تعيق جهود السلام وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

اعتقال ١٧ من اليهود الحريديم خلال احتجاجات شمالي إسرائيل على فرض الخدمة العسكرية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت 17 من اليهود الحريديم خلال احتجاجات شمالي إسرائيل على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية.

وذكرت القناة أن المظاهرات اندلعت اعتراضًا على التعديلات المقترحة في قانون التجنيد، والتي تهدف إلى فرض الخدمة العسكرية على الشباب الحريديين. وتخللت الاحتجاجات اشتباكات مع قوات الشرطة، التي قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

وتشهد إسرائيل توترات متزايدة بين المجتمع الحريدي والدولة حول قضية التجنيد العسكري، حيث يعارض الحريديم الخدمة الإلزامية ويرون أنها تتعارض مع عقيدتهم وتقاليدهم الدينية.

شهيدا وعشرات المصابين إثر غارات إسرائيلية على منازل في خان يونس

أفادت وسائل إعلام عربية بأن 13 شهيدًا على الأقل سقطوا وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت منازل في حي الشيخ ناصر ومنطقة معن بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل مدنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، بينهم نساء وأطفال. وتواصل فرق الدفاع المدني جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة عدد الضحايا في صفوف المدنيين.