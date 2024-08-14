الدفاع المدني: 8 شهداء و30 مصابا إثر غارات إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدفاع المدني في غزة أن ثمانية شهداء وأكثر من 30 مصابًا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن القصف دمر عدة منازل فوق رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على انتشال المصابين والجثث من تحت الأنقاض في ظل استمرار الغارات.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا حادًا، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مختلف المناطق في القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

الجيش الإسرائيلي: سقوط 3 قذائف صاروخية في كريات شمونة على الحدود مع لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ثلاث قذائف صاروخية سقطت في مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان. وأشارت الإذاعة إلى أن الصواريخ أطلقت من الجانب اللبناني، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تقوم حالياً بتقييم الأضرار والبحث عن مزيد من القذائف التي قد تكون سقطت في مناطق أخرى. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات. ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المستمرة على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.

حزب الله: قصفنا بصواريخ الكاتيوشا مستعمرة كريات شمونة ردا على استهداف المدنيين

أعلن حزب الله في بيان له أنه قصف مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على استهداف المدنيين في بلدة العباسية جنوب لبنان. وأوضح البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين اللبنانيين.

وأشار حزب الله إلى أن استهداف المستعمرة يأتي كجزء من استراتيجية المقاومة للرد على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة ستواصل الدفاع عن السيادة اللبنانية وحماية المدنيين في وجه الهجمات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات وسترد بكل قوة على أي عدوان يستهدف الأراضي اللبنانية.

لجنة حماية الصحفيين تدين تشويه إسرائيل لسمعة الصحفيين الفلسطينيين القتلى وتطالب بتحقيقات دولية مستقلة

أدانت لجنة حماية الصحفيين بشدة محاولات إسرائيل تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا، وذلك من خلال وصفهم بالإرهابيين دون أي أساس. واعتبرت اللجنة أن هذه الحملات الإسرائيلية لا تستند إلى حقائق، وتُعرّض حياة الصحفيين للخطر وتؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.