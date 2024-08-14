مطالبات بتحقيقات دولية حول تشويه الاحتلال لسمعة الصحفيين الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت لجنة حماية الصحفيين بشدة محاولات إسرائيل تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا، وذلك من خلال وصفهم بالإرهابيين دون أي أساس. واعتبرت اللجنة أن هذه الحملات الإسرائيلية لا تستند إلى حقائق، وتُعرّض حياة الصحفيين للخطر وتؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء حملات التشهير التي تنتهجها إسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية. كما شددت اللجنة على ضرورة أن تضع إسرائيل حداً لهذه الحملات، وأن تلتزم بالقوانين الدولية التي تحمي حقوق الصحفيين.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين إسرائيل بالسماح بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في عمليات قتل الصحفيين الفلسطينيين، لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة. وأضافت اللجنة أن مثل هذه التحقيقات ضرورية لتعزيز الثقة في وسائل الإعلام وضمان حماية الصحفيين الذين يعملون في بيئات خطرة.

معاريف: قرار بإيفاد طاقم المفاوضات الإسرائيلي كاملاً إلى الدوحة غداً

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً بإيفاد طاقم المفاوضات كاملاً إلى العاصمة القطرية، الدوحة، يوم غد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالقة في الصراع الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمبادرات دولية تهدف إلى دفع الأطراف نحو التوصل إلى تفاهمات، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. ويُتوقع أن يناقش طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع نظرائهم في الدوحة عدة قضايا مهمة، بما في ذلك ترتيبات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويأتي هذا القرار في وقت حرج حيث تسعى أطراف دولية عديدة للضغط على جميع الأطراف المعنية للجلوس على طاولة المفاوضات بهدف تحقيق تهدئة مستدامة.

الجهاد الإسلامي: إجرام الاحتلال يزيدنا ثباتاً وعزيمة على مواجهته ودحره عن أرض فلسطين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لن تزيدها إلا ثباتاً وعزيمة على مواجهته حتى دحره عن أرض فلسطين. جاء ذلك في بيان للحركة نعت فيه شهداء بلدتي طمون وطوباس الذين ارتقوا خلال عمليات اقتحام نفذتها قوات الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن تصعيد الاحتلال الأخير ضد الفلسطينيين يعد دليلاً واضحاً على تعطشه لسفك الدماء وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدت الحركة على أن هذه الجرائم لن تضعف المقاومة، بل ستزيدها إصراراً على مواصلة الكفاح حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

واختتمت الجهاد الإسلامي بيانها بالتأكيد على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأنها ستظل وقوداً للمقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال عن كل شبر من أرض فلسطين.