شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: الإفراج عن نزلاء كبار السن خطوة مهمة تترجم الارتقاء بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير لقرار الإفراج عن 605 من نزلاء السجون من كبار السن الذين يعانون من أمراض صحية. وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة الحقيقية فى الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص الأولى بالرعاية، وتأتى تنفيذًا لاستحقاق دستورى واجب الأداء.

وأكدت خطاب، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، بما فى ذلك كبار السن، النساء، الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذوى الإعاقة.

وأضافت خطاب، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يأمل فى أن تشمل قوائم العفو الرئاسى القادمة المزيد من النساء اللواتى ينطبقن عليهن الشروط مراعاة للبعد الاجتماعى.