شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: تصريحات رئيس الوزراء بشأن دعم الصناعة تستهدف تعزيز الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الدعم القوي والمتواصل الذي تقدمه الدولة للصناعة الوطنية.

وأكد عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن تصريحات الدكتور مدبولي اليوم، أنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بقرار رسمي صادر عنه شخصيًا، تعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد على حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وقال رئيس نقل النواب، إن تأكيد رئيس الوزراء على عدم إغلاق أي مصنع إلا بقراره الشخصي يعكس حرص القيادة السياسية على حماية مقدرات الوطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف النائب علاء عابد، أن تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية يعد أمرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التوظيف.

وشدد رئيس نقل النواب، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.