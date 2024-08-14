شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عمالى بحرينى يزور مجلس النواب رفقة وكيلة لجة القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس النواب، وفداً من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين برئاسة يعقوب يوسف، الرئيس التنفيذي، رفقة وفد من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سولاف درويش وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب.

واصطحبت الدكتورة سولاف، الوفد البحريني فى جولة داخل متحف المجلس حيث أشادوا بعراقة البرلمان المصري والأحداث التاريخية التي وقعت داخله منذ تأسيسه .

ويجرى وفد من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، زيارة رسمية إلى مصر برئاسة يعقوب يوسف الرئيس التنفيذي، تحت ضيافة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سولاف درويش وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، وتضمنت جولات الوفد البحرينى، زيارة بنك مصر رفقة وفد من النقابة العامة للعاملين بالبنوك، والبنك الزراعي المصري وكان في استقبالهم سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك وخالد بدر رئيس العلاقات العامة وعدد من قيادات البنك.

وقال يعقوب يوسف الرئيس التنفيذي لاتحاد العمال فى دولة البحرين، إن زيارتهم لمصر هي بمثابة التواجد في بلدهم الثانى وهو شعور كل بحريني يزور مصر كما هو الحال بالنسبة للمصريين فى البحرين ومدى علاقات الإخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.



المستشار أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس النواب خلال استقباله الوفد العمالى البحرينى



الوفد العمالى البحرينى بمجلس النواب



وفد عمالي بحريني خلال زيارة مجلس النواب