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رئيس القيد بـ"الصحفيين": تلقينا 70 طعنا فى المتقدمين للجنة تحت التمرين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:46 م

أعلن هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن تلقى اللجنة نحو 70 طعنا فى المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، مضيفا أن بعض الطعون تلقتها النقابة من جهات خارج البلاد وتطلب الأمر مخاطبات لعدة جهات ولصحف ولم تصل الردود حتى الآن.

 

وأضاف هشام يونس فى تصريحات له، أن هناك طعونا تتعلق باتهامات بتزوير العقود ولم يتم الانتهاء من البت فيها حتى الآن، مشيرا الى أنه يتم الآن إعادة فحص عدد من الأرشيفات المقدمة التى طلبتها اللجنة من بعض المتقدمين ولم تنته اللجنة من التقارير الخاصة بهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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