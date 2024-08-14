قائد الجيش عرض مع السفير الفرنسي التطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Kostantina، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

كما استقبل الملحق العسكري الصيني العميد Zheng Yuchong في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.