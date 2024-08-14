إيهاب حمادة: الرد على جرائم العدو الإسرائيلي آت وحتمي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أنّ "الرد على جرائم العدو الإسرائيلي آت وحتمي وسيكون رداً رادعاً يجعل من هذا العدو يفكر ألف ألف مرة قبل أن يعتدي علينا وهو الذي يعاني من أزمة وجودية ومن خطر وجودي داخل أرض فلسطين المحتلة".

وقال "إن من لم يستطع أن ينجز هدفًا من الأهداف المعلنة في غزة لن يستطيع أن يواجه هذه الأمة بعدما وصلت إلى قدرتها واقتدارها وهي القادرة الآن على الإلحاق بالعدو هزيمة غير مسبوقة"، وذكر أنّ "الأساطيل والجيوش والتهويل لأدلّ دليل على أن هذا العدو يتحرك من موقع ضعفه ومن موقع يقينه بأنه لن يكون له مستقبل في هذه المنطقة".

كلام حمادة جاء قص شريط افتتاح نصب تذكاري لعنصر "حزب الله" علي أحمد علاء الدين في بلدة سحمر.

وأضاف "نقول للصهاينة الذين يمارسون الإبادة في حق أهلنا وشعبنا في فلسطين وخصوصاً في غزّة والذين يدنّسون في هذه الأثناء البقعة الطاهرة من الأقصى المبارك، نقول لهذا العدو إننا هنا وفي هذا الموقع الذي سيتحول مزاراً تربى فيه المعنويات والذي سيتحول إلى مدرسة يدرس على مقاعدها جيل بعد جيل ليكون بعد الشهيد ألف ألف شهيد يحملون مبادئه وثوابته وبندقيته وعقله وروحيته ليواجهوك في كل ميدان ومكان".