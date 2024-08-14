الحلبي وقع مذكرات إجراء الدورة الإستثنائية للامتحانات الرسمية والتقى ممثل اليونيسف في لبنان

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بالمصادقة على عدد منالمذكرات التي اصدرها المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقروالمتعلقة بإجراء الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية، ومواعيد واماكن قبول الطلبات لها، وتوزيع المواد على أيام الإمتحان.

إلى ذلك، اجتمع وزير التربية مع ممثل "اليونيسف" في لبنان إدوارد بيغبدير، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل.

وتناول البحث مراجعة لتأمين تكاليف تشغيل المدارس من خلال دعم صناديقها بالأموال اللازمة، وكذلك تأمين رواتب الدوام المسائي المخصص لتعليم التلامذة النازحين.

وكذلك، عرض المجتمعون موضوع متابعة تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية في المدارس الرسمية والتأكد من تأمين تغطية بوليصة التأمين في تلامذة المدارس الرسمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما تم التواصل مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق في شأن الكتب المدرسية المطلوب طبعها للعام الدراسي الجديد والعمل على تأمين التمويل لهذه الغاية.

وتطرق المجتمعون إلى موضوع الإقامة المطلوب توافرها للتلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية.

وتناول المجتمعون أيضا التحرك المشترك المزمع القيام به مع الدول والجهات المانحة من أجل توفير المزيد من الدعم إلى المدارس الرسمية.

هذا، واستقبل الحلبي المغترب اللبناني المقيم في أوستراليا آدم حديد، الذي يعمل كمستشار لمنطقة الشرق الأوسط في عدد من الجامعات في أوستراليا، يرافقه نائب رئيس المعهد الجامعي IKON INSTITUTE OF AUSTRALIA مارك فالفو.

وتسلم الحلبي من الوفد منحتين دراسيتين للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي الجامعي 2024/2025، على أن تغطي المنح كامل المصاريف الدراسية.

ورحب الحلبي بالوفد، معبرا عن "تقديره لهذه الخطوة على أن يتم التنسيق سنويا في هذا الإطار، من اجل تأمين منح دراسية للطلاب للتخصص في جامعات أوسترالية".

وأعطى الحلبي توجيهاته ليتم الإعلان عن هذه المنح، على الموقع الرسمي للوزارة ليستفيد منها الطلاب الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة لذلك.