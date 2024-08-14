"حزب الله": قصفنا مستعمرة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 14-8-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا".
في السياق، أقرّت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود إصابات مباشرة وسط كريات شمونة إثر إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.
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