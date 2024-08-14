"حزب الله": قصفنا مستعمرة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 14-8-2024 مستعمرة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا".

في السياق، أقرّت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود إصابات مباشرة وسط كريات شمونة إثر إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.