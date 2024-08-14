أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة رب ثلاثين، أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما إصابته حرجة استدعت إدخاله إلى غرفة العمليات ووضعه مستقر".
إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة بلدة حولا الجنوبية.
هذا، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة بلدة بليدا.
كانت هذه تفاصيل خبر جريحان في غارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين والطيران الحربي المعادي استهدف حولا وبليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.