جريحان في غارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين والطيران الحربي المعادي استهدف حولا وبليدا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة رب ثلاثين، أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما إصابته حرجة استدعت إدخاله إلى غرفة العمليات ووضعه مستقر".

إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة بلدة حولا الجنوبية.

هذا، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة بلدة بليدا.