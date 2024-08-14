حمية بحث مع قاسم هاشم وآلان عون في اخر المستجدات وملفات إنمائية مناطقية

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عصر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم، حيث تداول معه في اخر المستجدات محليا. كما تم البحث في ملف صيانة الطرق، ولاسيما في قضاء مرجعيون-حاصبيا.

واستقبل حمية النائب الان عون، واستعرض معه اخر التطورات على الصعيد المحلي، اضافة الى مواضيع انمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما صيانة الطرق في قضاء بعبدا.