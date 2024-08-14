"النشرة": محادثات هوكشتاين في بيروت إيجابية والتفاؤل كبير بمفاوضات قطر

علمت "النشرة" ان محادثات المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين في لبنان سجلت ايجابيات، انطلاقاً من رغبة واشنطن في الوصول إلى وقف للحرب في غزة.
وقالت مصادر مطلعة ل "النشرة" ان هوكشتاين تحدث عن توجه الادارة الاميركية لانهاء النزاع العسكري القائم، ومنع تمدد الحرب. ولم تخف المصادر امكانية وجود مؤشرات إقليمية دفعت الاميركيين لممارسة ضغوط على الاسرائيليين ايضاً لوقف الحرب.
واشارت إلى وجود تفاؤل كبير بإنجاح مفاوضات قطر، رغم المطبّات التي لا تزال موجودة امامها.
واكدت المصادر ان حضور هوكشتاين إلى لبنان، وبحثه ترتيبات ما بعد نهاية النزاع الحدودي، وزيارته قائد الجيش العماد جوزاف عون للاطلاع على مدى جهوزية وحاجات المؤسسة العسكرية جنوباً، كلها عوامل تعزز جدية الاميركيين في الوصول إلى حل ووقف الحرب.
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