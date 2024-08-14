معوّض في توقيع "تجدد" على اقتراح قانون حول تشغيل مطار القليعات: نرفض حرب الآخرين على أرضنا

وقّعت كتلة "تجدد" النيابية، على اقتراح قانون المحامي مجد حرب حول تشغيل مطار القليعات.

وخلال مؤتمر صحفي بالمناسبة، أشار النائب ميشال معوّض إلى أنّه "لم يعد هناك داعٍ لشرح سبب الحاجة إلى مطار آخر في لبنان. ندعم وجود مطارات أخرى من أجل سلامة الطيران ومن أجل الاقصاد الوطني وتحفيز السياحة وقطاعات أخرى والإنماء المتوازن".

وقال: "الحكومة لا تقوم بواجباتها ويجب فتح اعتمادات لدراسة هذه المطارات ومن ثمّ العمل على فتحها وتشغيلها"، وذكر "أننا نكرر رفضنا للحرب القائمة وهي حرب الآخرين على أرضنا، وهي ليست حرباً لدعم غزّة إنّما لدعم إيران ووجودها في المنطقة".

بدوره، ألقى النائب أشرف ريفي كلمة أشار فيها إلى أنّ "كلّ بلد بحاجة إلى مطارات عدّة ومطاراتنا مغلقة ومعطّلة بقرار من حزب الله"، مضيفًا "انتهى الخضوع للمشروع الآخر وسننهض بالبلد مع كلّ القوى المعارضة التي تمثّل شرائح كبرى مسيحيّة ومسلمة ومن حقّنا أن نفتح مطاراتنا".