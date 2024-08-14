إغلاق قاعدة عسكرية في ألمانيا اثر الاشتباه بعملية تخريب

أُغلقت قاعدة عسكرية ألمانية حيث تجري السلطات تحقيقWا في عملية تخريب محتملة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، فيما رجّحت تقارير إعلامية بأن يكون تم العبث بإمدادات المياه.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الكولونيل آرن كولاتز الصحافيين في برلين بأن قاعدة كولن-وان "أُغلقت بسبب الاشتباه بمحاولة اختراق والاشتباه بعملية تخريب".

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن الشرطة وجهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني يحققان في ما يبدو أنها عملية اقتحام، فيما أشارت مصادرها إلى أنه تم اكتشاف فجوة في السياج المحيط بالموقع.

وصدرت توجيهات للجنود والمدنيين في القاعدة بعدم شرب مياه الصنابير، بحسب "دير شبيغل"، اثر مخاوف من أن تكون إمدادات المياه "ملوثة".

,تضم قاعدة كولن-وان الواقعة قرب مطار كولن-بون العديد من المنشآت العسكرية والمدنية التابعة للقوات المسلحة الألمانية والطائرات المستخدمة من قبل المستشار أولاف شولتس ووزرائه للسفر في المهمات الحكومية.

ويعمل حوالى 4300 جندي و200 مدني في الموقع، بحسب "دير شبيغل".

كما أن القاعدة مركز مهم للدعم العسكري لأوكرانيا. ويتوجّه الجنود الأوكرانيون بشكل دائم إلى بلدهم من القاعدة، عبر بولندا، بعد تلقي التدريبات في ألمانيا، بحسب "دير شبيغل".