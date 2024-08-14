زيلينسكي: قد نضطر لفرض حكم عسكري في مقاطعة كورسك الروسية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه "قد نضطر لفرض حكم عسكري في مقاطعة كورسك الروسية".

بدورها، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريششوك، أنّه "تخطط قواتنا العسكرية... لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في كورسك: سواء في اتجاه روسيا أو أوكرانيا".

ويأتي ذلك بعد أن أكّدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدّت هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى الدخول أعمق في منطقة كورسك، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني أن قواته تواصل تقدّمها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

من جانبه، ذكر زيلينسكي أنّ "في منطقة كورسك نحقق مزيدا من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في نفس الفترة.. هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".