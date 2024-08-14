إعلام إسرائيلي: اعتقال 17 من اليهود الحريديم خلال احتجاجات في الشمال على فرض الخدمة العسكرية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن "اعتقال 17 من اليهود الحريديم خلال احتجاجات في الشمال على فرض الخدمة العسكرية".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هناك اشتباكات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية وشبان من الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية عند معسكر للجيش في الجليل الأعلى.

ويُذكر أن ما يقرب من 1200 يهودي متشدد تم استدعاؤهم للحضور أمام مكتب التجنيد، ومن ثم نقلهم إلى قاعدة تل هشومير.

ويأتي ذلك على خلفية حكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية بانتهاء قانون الإعفاء من التجنيد، إذ تم إصدار الأوامر لليهود المتشددين المسجلين لدى التأمين باعتبارهم يتلقون الرواتب ولم يستوفوا شروط قانون الإعفاء أيضًا بالذهاب للخدمة في الجيش.

وجاء هذا القرار وسط خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى عمليات حزب الله في الشمال.