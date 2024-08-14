العاصفة الاستوائية أرنستو تضرب جزيرة بورتوريكو

ابوظبي - سيف اليزيد - انقطعت الكهرباء عن 375 ألف منزل وشركة، في بورتوريكو، بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية إرنستو الجزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مما تسبب في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح على الجزيرة.

ومن المحتمل أن تصبح العاصفة إعصاراً في الساعات المقبلة، حيث تتجه شمالاً نحو برمودا، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء. وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير في تحذير أن العاصفة أرنستو، كانت على بعد 85 ميلاً (135 كيلومتراً) شمال-شمال غرب سان خوان، بحلول الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.