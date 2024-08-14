إسبانيا تدين اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن إدانة الحكومة الإسبانية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفقة مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان: "الحكومة الإسبانية تدين زيارة الوزير الإسرائيلي بن غفير إلى باحة المساجد وتصريحاته، فهي (تصريحات بن غفير) تشكل انتهاكا غير مقبول للوضع التاريخي الراهن للحرم القدسي الشريف. الأماكن في القدس التي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها من خلال اتباع كافة الإجراءات اللازمة".

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تصرفات بن غفير واعتبرتها غير مقبولة. ووصفت وزارة الخارجية المصرية زيارة الوزير الإسرائيلي إلى الحرم القدسي بأنها انتهاك للقانون الدولي. واعتبر مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات بن غفير في المسجد الأقصى استفزازية.

وكانت مراسلتنا قد أفادت الثلاثاء، باقتحام مجموعات من اليهود المتدينين، باحات المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"، وهي مناسبة دينية يهودية يستغلها المتشددون للاستفزاز وانتهاك المقدسات.

ورافق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزميله في حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إسحاق فاسرلاوف، وعضو الكنيست من حزب الليكود أميت هاليفي، مقتحمي المسجد الأقصى لإحياء ذكرى "تيشا بآف" (خراب الهيكل).

لافروف يشيد بثبات قيادة صربيا في مواجهة محاولات الغرب لإحداث ثورة ملونة في البلاد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين أن موسكو تقدر بشدة صلابة القيادة الصربية في مواجهة محاولات الغرب تنفيذ ثورة ملونة في البلاد.

ونقلت الخدمة الصحفية للوزارة عن لافروف قوله: "نفذ الغرب ثورات ملونة بدرجات متفاوتة من النجاح في جورجيا وأوكرانيا. والآن يحدث شيء مماثل في مولدوفا، وفي الآونة الأخيرة، جرت محاولة أخرى لفعل الشيء نفسه في صربيا".

وأضاف الوزير: "نحن نقدر حزم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وفريقه بأكمله في مواجهة هذه المحاولات، وفي الدفاع عن المبادئ التي تثير غضب الغرب وتخدم غرض تقويض مسار الرئيس فوتشيتش بشأن وحدة الشعب الصربي بكل الطرق الممكنة".

ورحب لافروف بفولين في موسكو وأضاف أنه سيتم التخطيط خلال الزيارة لبرنامج ثري يعكس مجالات التعاون "التي تمثل أولوية لقادة وحكومتي روسيا وصربيا، ومصالح شعبينا".