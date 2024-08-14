الخارجية الألمانية تستنكر زيارة وزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى وتدعو لوقف الاستفزازات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا تستنكر فيه زيارة عدد من الوزراء الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد استفزازية وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد البيان أن الحكومة الألمانية تعتبر مثل هذه الزيارات تهديدًا لجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد لهذه التصرفات التي قد تؤدي إلى تفاقم الصراع وتعريض الأوضاع إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وأضاف البيان أن ألمانيا تأمل في أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتهدئة الوضع ووقف مثل هذه الاستفزازات، التي تتناقض مع المبادئ الدولية للسلام واحترام الأماكن المقدسة.

أوكرانيا تعلن عن خطط لإنشاء "منطقة عازلة" في كورسك الروسية

أعلنت أوكرانيا عن نيتها إنشاء "منطقة عازلة" في منطقة كورسك الروسية، في خطوة جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الأوكرانية لتأمين حدودها وتعزيز دفاعاتها في مواجهة التصعيدات العسكرية. وأكد مسؤولون أوكرانيون أن "المنطقة العازلة" تهدف إلى حماية المناطق الأوكرانية من أي تهديدات محتملة قد تأتي من داخل الأراضي الروسية.

ورغم عدم توفر تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ هذا المشروع أو نطاقه الكامل، فقد أعربت روسيا عن قلقها إزاء هذا الإعلان، محذرة من أن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي في التوترات بين البلدين.

الخطوة الأوكرانية تأتي في وقت تتواصل فيه المواجهات والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

لامي: العمل لخفض التوتر ووقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في أعقاب لقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية العمل الجاد لخفض التوترات الحالية في قطاع غزة. وقد تناول الاجتماع المشترك سبل التوصل إلى هدنة فعالة وإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

وأشار لامي إلى أن بريطانيا ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع، موضحًا أن تحقيق الاستقرار في غزة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك تعزيز التفاهم بين القوى الإقليمية. وأضاف أن "الإفراج عن المحتجزين هو جزء أساسي من الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم".

وفي السياق ذاته، شدد لامي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف تصاعد العنف، مؤكدًا أن بريطانيا ستعمل جنبًا إلى جنب مع السعودية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط العالمية لإيجاد حلول فعالة للصراع في غزة، وسط تزايد القلق الدولي من تداعيات استمرار العنف على المدنيين في المنطقة.