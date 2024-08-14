الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن ومنشآت فلسطينية لإنشاء أنفاق تربط المستوطنات

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المساكن والمنشآت الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية، في إطار عملية تهدف إلى إنشاء شبكة من الأنفاق تربط بين مستوطنات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الحملة شملت هدم منازل ومنشآت تجارية في عدة مناطق، ما أدى إلى تهجير العديد من العائلات وتدمير ممتلكاتهم. وأوضحت أن هذه الأنفاق تُستخدم لتسهيل حركة المستوطنين وربط المستوطنات بالقدس، وهو ما يساهم في توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، استنكرت الجهات الفلسطينية هذه الإجراءات، واعتبرتها جزءًا من سياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. كما أكدت أن هذه السياسات تعمق من معاناة الفلسطينيين وتزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة.

الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على الفور على هذه الأنباء، ولكن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية واسعة نظراً لآثارها الإنسانية والسياسية الكبيرة.

الخارجية الألمانية تستنكر زيارة وزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى وتدعو لوقف الاستفزازات

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا تستنكر فيه زيارة عدد من الوزراء الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد استفزازية وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد البيان أن الحكومة الألمانية تعتبر مثل هذه الزيارات تهديدًا لجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد لهذه التصرفات التي قد تؤدي إلى تفاقم الصراع وتعريض الأوضاع إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وأضاف البيان أن ألمانيا تأمل في أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتهدئة الوضع ووقف مثل هذه الاستفزازات، التي تتناقض مع المبادئ الدولية للسلام واحترام الأماكن المقدسة.

أوكرانيا تعلن عن خطط لإنشاء "منطقة عازلة" في كورسك الروسية

أعلنت أوكرانيا عن نيتها إنشاء "منطقة عازلة" في منطقة كورسك الروسية، في خطوة جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الأوكرانية لتأمين حدودها وتعزيز دفاعاتها في مواجهة التصعيدات العسكرية. وأكد مسؤولون أوكرانيون أن "المنطقة العازلة" تهدف إلى حماية المناطق الأوكرانية من أي تهديدات محتملة قد تأتي من داخل الأراضي الروسية.

ورغم عدم توفر تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ هذا المشروع أو نطاقه الكامل، فقد أعربت روسيا عن قلقها إزاء هذا الإعلان، محذرة من أن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي في التوترات بين البلدين.

الخطوة الأوكرانية تأتي في وقت تتواصل فيه المواجهات والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما يزيد من التوتر في المنطقة.