إلهان عمر تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا

ياسر رشاد - القاهرة - حققت النائبة الأمريكية إلهان عمر انتصارا للتقدميين بعد خسائر في الانتخابات التمهيدية للحزب من قبل اثنين من زملائها في المجموعة الملقبة بـ "الفرقة".

فازت النائبة الأمريكية إلهان عمر بترشيح الحزب الديمقراطي لولاية رابعة، محققة انتصارا مهما للتقدميين بعد خسارة اثنين من زملائها في مجموعة (The Squad) "ذا سكواد" في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عمر هزمت عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق دون صامويلز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا.

ووفقا لإحصاءات سكرتير ولاية مينيسوتا، تقدمت عمر على صامويلز بنسبة 56.2% مقابل 42.9% بعد إعلان نتائج 216 من 217 دائرة انتخابية.

ويأتي هذا الانتصار ليؤكد قوة حملة جمع التبرعات التي قادتها عمر وجمعت خلالها 6.8 ملايين دولار منذ انتخابات عام 2022، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما جمعه صامويلز، والذي بلغ 1.4 مليون دولار فقط، وفقا لتصريحات الحملة الاتحادية.

وتتوقع عمر الفوز بسهولة في انتخابات نوفمبر المقبل، لتواصل تمثيل الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، وهي واحدة من 4 نساء تقدميات أسسن مجموعة "ذا سكواد" داخل الحزب الديمقراطي في الكونغرس، بعد انتخابهن في عام 2018.

وتضم المجموعة كل من إلهان عمر من مينيسوتا والنائبة رشيدة طليب من ميشيغان، وأيانا بريسلي من ماساتشوستس، ويعتبرن أصواتا قوية في الكونغرس ويعملن على تعزيز السياسات التي ينظرن إليها على أنها تعكس قيم العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.

وفي الأشهر الأخيرة خسر اثنان من أعضاء "ذا سكواد" هما جمال بومان وكوري بوش، في الانتخابات التمهيدية لحزبهما، حيث واجها منافسين مدعومين بشكل كبير من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك). وستؤدي خسارتهما إلى تقليص عدد أعضاء "ذا سكواد" إلى 7 من أصل 9.

ارتفاع عدد المعاقين بين صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية جراء حرب غزة

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن عدد الجنود الجرحى الذين يتعامل معهم ويعالجهم قسم تأهيل الجنود المعاقين بلغ 10056 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مدير عام الوزارة إيال زامير عقد اجتماعا لإدارة الوزارة جرى خلاله التداول في "إستراتيجية استيعاب ورعاية آلاف الجرحى في الحرب، إلى جانب استمرار الاعتناء بـ62 ألف جندي معاق أصيبوا في حروب سابقة".

وتظهر معطيات قسم تأهيل الجنود المعاقين أنه يتم استيعاب أكثر من ألف جريح شديد شهريا من جراء الحرب المستمرة، إضافة إلى حوالي 530 جريحا في حروب سابقة.

ويعاني 35% من الجنود المعاقين خلال الحرب الحالية على غزة من أزمة نفسية، و37% يواجهون إصابات في أطرافهم، و68% من الجنود المعاقين في الحرب الحالية هم جنود في قوات الاحتياط، و51% منهم في سن 18 – 30 عاما و31% في سن 30 – 40 عاما.

والإصابة الأساسية لدى 2800 من الجنود المعاقين هي أزمة نفسية، بينها الهلع والكآبة وما بعد الصدمة وصعوبة التأقلم وصعوبة التواصل مع آخرين.

ويواجه أكثر من 3700 جندي معاق إصابات في الأطراف، و192 أصيبوا في الرأس، 168 أصيبوا في العيون، 690 مصابا بالعامود الفقري، و50 جنديا بُترت أطراف في أجسادهم.

ويتوقع قسم تأهيل الجنود المعاقين أن يعتني القسم بحلول العام 2030 بنحو 100 ألف جندي معاق، وأن يواجه 50% منهم أزمات نفسية.